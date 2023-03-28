Месси была вручена особая награда (фото)

Лионелю Месси была вручена особая награда от КОНМЕБОЛ на церемонии, проходившей в штаб-квартире организации.

Президент Алехандро Домингес вручил футболисту “посох футбола”, символизирующий лучшего игрока мира.

На мероприятии Месси также получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы, а также увидел свою статую в натуральную величину.

В свою очередь, Домингес назвал Месси лидером и предводителем мирового футбола от имени южноамериканского футбола и всего футбольного сообщества.