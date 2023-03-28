Два опытных хавбека летом вернутся в ПСЖ

В летнее трансферное окно в “Пари Сен-Жермен” вернутся два опытных полузащитника - немец Юлиан Дракслер и аргентинец Леандро Паредес, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, “Бенфика” и “Ювентус” не собираются выкупать трансферы футболистов, которые играют за них на правах аренды. Стоит отметить, что контракты обоих игроков с ПСЖ действуют до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Паредес провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. На счету 29-летнего Паредеса два забитых мяча в 18 поединках за “Бенфику”.

Не пропустите: Манчини может возглавить ПСЖ.