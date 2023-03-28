"Бавария" хочет переманить таланта "Барселоны"

“Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” Гави, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб может воспользоваться тем, что новый контракт хавбека с каталонцами был аннулирован. Таким образом, футболист в летнее трансферное окно может сменить клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за “Барселону” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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