Transfermarkt обновил цены на игроков из чемпионата Украины
Портал Transfermarkt обновил цены на игроков из чемпионата Украины.
Самым дорогим футболистов является защитник донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко, который оценивается в 18 миллионов евро. Столько же стоит голкипер “горняков” Анатолий Трубин (18). В топ-3 также ворвался нападающего “Днепра-1” Артем Довбик (11).
Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ выглядит так:
1-2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 18 миллионов евро
1-2. Анатолий Трубин ("Шахтер") - 18
3. Артем Довбик ("Днепр-1") - 11
4. Георгий Бущан ("Динамо") - 10
5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") - 9
5-6. Георгий Судаков ("Шахтер") - 9
7. Виталий Буяльский ("Динамо") - 8
8. Лассина Траоре ("Шахтер") - 7
9. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 6
10. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 5.
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