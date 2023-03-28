Портал Transfermarkt обновил цены на игроков из чемпионата Украины.

Самым дорогим футболистов является защитник донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко, который оценивается в 18 миллионов евро. Столько же стоит голкипер “горняков” Анатолий Трубин (18). В топ-3 также ворвался нападающего “Днепра-1” Артем Довбик (11).

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ выглядит так:

1-2. Николай Матвиенко ("Шахтер") - 18 миллионов евро

1-2. Анатолий Трубин ("Шахтер") - 18

3. Артем Довбик ("Днепр-1") - 11

4. Георгий Бущан ("Динамо") - 10

5-6. Николай Шапаренко ("Динамо") - 9

5-6. Георгий Судаков ("Шахтер") - 9

7. Виталий Буяльский ("Динамо") - 8

8. Лассина Траоре ("Шахтер") - 7

9. Артем Бондаренко ("Шахтер") - 6

10. Тарас Степаненко ("Шахтер") - 5.

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