Главные новости дня: 27 января

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 27 января.

В матче Кубка Англии “Манчестер Сити” победил “Арсенал”.

В матче чемпионате Германии “РБ Лейпциг” обыграл “Штутгарт”.

"Марсель" договорился о переходе марокканской звезды ЧМ-2022.

"Барселона" продлила контракт с основным защитником.

Криштиану Роналду получил дорогой подарок после перехода в "Аль-Наср".

"Барселона" представила четвертый комплект формы на сезон.

"Ньюкасл" согласовал трансфер лидера "Эвертона".

Лионель Месси - лучший игрок 2022 года по версии The Guardian.

У "Интера" начались серьезные финансовые проблемы.

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