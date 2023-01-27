Главные новости дня: 27 января
Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 27 января.
В матче Кубка Англии “Манчестер Сити” победил “Арсенал”.
В матче чемпионате Германии “РБ Лейпциг” обыграл “Штутгарт”.
"Марсель" договорился о переходе марокканской звезды ЧМ-2022.
"Барселона" продлила контракт с основным защитником.
Криштиану Роналду получил дорогой подарок после перехода в "Аль-Наср".
"Барселона" представила четвертый комплект формы на сезон.
"Ньюкасл" согласовал трансфер лидера "Эвертона".
Лионель Месси - лучший игрок 2022 года по версии The Guardian.
У "Интера" начались серьезные финансовые проблемы.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
Сасько Инга эксперт Dailysports
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