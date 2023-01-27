Собослаи принес "РБ Лейпциг" домашнюю победу в Бундеслиге

В матче 18-го тура чемпионата Германии “РБ Лейпциг” на своем поле обыграл “Штутгарт” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Доминика Собослаи. У гостей отличился Крис Фюрих.

“РБ Лейпциг”, набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. “Штутгарт" с 16 очками остался на 15-й позиции.

“РБ Лейпциг” – “Штутгарт” - 2:1 (1:0)

Голы: Собослаи, 25 - 1:0, Собослаи, 49 - 2:0, Фюрих, 68 (с пенальти) - 2:1

“РБ Лейпциг”: Бласвих, Хенрихс (Клостерманн, 80), Орбан, Гвардиол, Раум (Хальстенберг, 80), Шлагер, Ольмо (Форсберг, 46), Айдара, Собослаи, Андре Силва (Лаймер, 69), Вернер (Поульсен, 84).

“Штутгарт”: Мюллер, Штенцель, Антон, Ито, Вагноман, Каразор, Эндо, Нарти (Эглофф, 86), Фюрих (Кулибали, 80), Пфайффер (Кюол, 86), Кастанарас (Переа, 46).

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