"Барселона" продлила контракт с основным защитником

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о продлении контракта с левым защитником Маркосом Алонсо.

Стороны подписали контракт до лета 2024 года. Сумма отступных в соглашении составит 50 миллионов евро.

32-летний Алонсо перешел в “Барселону” прошлой осенью из “Челси” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Не пропустите: Кимпембе может перейти в чемпионат Италии.