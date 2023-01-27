"Барселона" продлила контракт с основным защитником
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила о продлении контракта с левым защитником Маркосом Алонсо.
Стороны подписали контракт до лета 2024 года. Сумма отступных в соглашении составит 50 миллионов евро.
32-летний Алонсо перешел в “Барселону” прошлой осенью из “Челси” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 19 матчей во всех турнирах и забил два гола.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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