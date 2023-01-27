"Ньюкасл" согласовал трансфер лидера "Эвертона"

Полузащитник “Эвертона” Энтони Гордон перейдет в “Ньюкасл”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, “сороки" договорились о переходе футболиста за 46 миллионов евро и еще шесть миллионов в виде бонусов. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование в новом клубе.

В нынешнем сезоне 21-летний Гордон провел за “Эвертон” 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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