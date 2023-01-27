Дзаньоло отказал клубу АПЛ ради "Милана"

Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло отказался перейти в “Борнмут”, так как хочет перебраться в “Милан”, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, английский клуб не сумел убедить футболиста согласиться на трансфер, хотя ему предлагали зарплату в размере пяти миллионов евро в год. При этом “Брайтон” договорился с “Ромой” о переходе хавбека за 30 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что “Рома” может перевести Дзаньоло в запас за отказ от трансфера в “Борнмут”. Не исключено, что следующим летом он все-таки присоединится к миланцам.

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