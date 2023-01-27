У "Интера" начались серьезные финансовые проблемы

У “Интера” нет денег на покупку новых игроков этой зимой.

Об этом сообщил итальянский журналист Альфредо Педула.

По его словам, руководство клуба “зашло в тупик”.

“Трансферный бюджет равен нулю!” - пишет Педула.

Напомним, что на данный момент миланцы идут на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера "Наполи2 на 13 баллов.