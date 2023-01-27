"Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 16:56
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Англии “Манчестер Сити” обыграл “Арсенал” со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд.
Единственный гол в середине второго тайма забил Натан Аке.
“Манчестер Сити” – “Арсенал” - 1:0 (0:0)
Гол: Аке, 64 - 1:0
“Манчестер Сити”: Ортега, Стоунз (Лапорт, 45), Аке, Аканджи, Льюис (Уокер, 58), Гюндоган, де Брюйне (Бернарду Силва, 75), Грилиш, Родри, Марез (Альварес, 58), Холанд.
“Арсенал”: Тернер, Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Габриэл, Тирни (Зинченко, 66), Джака, Парти (Локонга, 46), Фабиу Виейра, Сака (Эдегор, 74), Троссард (Мартинелли, 66), Нкетиа.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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