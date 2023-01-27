"Марсель" договорился о переходе марокканской звезды ЧМ-2022

Полузащитник “Анжера” и сборной Марокко Аззедин Унаи перейдет в “Марсель”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, марсельцы заплатят за футболиста 10 миллионов евро. Хавбек подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что марокканцем интересуются “Барселона” и “Наполи”.

В нынешнем сезоне 22-летний Унаи провел 15 матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

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