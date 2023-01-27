Роналду получил дорогой подарок после перехода в "Аль-Наср"

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду после перехода в саудовский клуб получил в подарок часы Jacob & Co, изготовленные из 18-каратного белого золота и с драгоценными камнями.

Стоимость модели превышает 650 тысяч евро.

Напомним, что 37-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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