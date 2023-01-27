Месси - лучший игрок 2022 года по версии The Guardian

Английское издание The Guardian опубликовало список топ-10 футболистов мира по итогам 2022 года.

Первое место занял нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. В топ-3 также вошел нападающий “Реала” Карим Бензема.

Топ-10 лучших футболистов мира по итогам 2022 года по версии The Guardian выглядит так:

Лионель Месси (ПСЖ) Килиан Мбаппе (ПСЖ) Карим Бензема ("Реал") Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") Лука Модрич ("Реал") Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") Роберт Левандовски ("Барселона") Винисиус Жуниор ("Реал") Тибо Куртуа ("Реал") Мохамед Салах ("Ливерпуль")

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