Месси - лучший игрок 2022 года по версии The Guardian
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Английское издание The Guardian опубликовало список топ-10 футболистов мира по итогам 2022 года.
Первое место занял нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. В топ-3 также вошел нападающий “Реала” Карим Бензема.
Топ-10 лучших футболистов мира по итогам 2022 года по версии The Guardian выглядит так:
- Лионель Месси (ПСЖ)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Карим Бензема ("Реал")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Лука Модрич ("Реал")
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
- Роберт Левандовски ("Барселона")
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Тибо Куртуа ("Реал")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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