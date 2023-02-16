Главные новости дня: 16 февраля

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 февраля.

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. “Шахтер” обыграл “Ренн”, “Рома” проиграла “Ред Булл Зальцбург”, “Барселона” и “Манчестер Юнайтед" сыграли вничью. Все результаты дня в Лиге Европы.

Феерия "Фиорентины", победа "Лацио", поражение "Днепра-1": результаты Лиги Конференций 16 февраля.

"Реал" вернет своего воспитанника из мадридского клуба.

Чемпион мира-2010 и чемпион Евро-2012 завершил карьеру.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси недоволен проектом клуба.

"Ньюкасл" готов заплатить 100 миллионов евро за "Кварадону".

ПСЖ может вернуть бывшего тренера.

"Барселона" провела переговоры с хавбеком "Манчестер Сити".

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