Главные новости дня: 16 февраля
Новости футбола Сегодня, 17:26
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 16 февраля.
Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. “Шахтер” обыграл “Ренн”, “Рома” проиграла “Ред Булл Зальцбург”, “Барселона” и “Манчестер Юнайтед" сыграли вничью. Все результаты дня в Лиге Европы.
Феерия "Фиорентины", победа "Лацио", поражение "Днепра-1": результаты Лиги Конференций 16 февраля.
"Реал" вернет своего воспитанника из мадридского клуба.
Чемпион мира-2010 и чемпион Евро-2012 завершил карьеру.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси недоволен проектом клуба.
"Ньюкасл" готов заплатить 100 миллионов евро за "Кварадону".
ПСЖ может вернуть бывшего тренера.
"Барселона" провела переговоры с хавбеком "Манчестер Сити".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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