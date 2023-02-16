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Ничья "Барсы" и "МЮ", победа "Шахтера", поражение "Ромы": результаты Лиги Европы 16 февраля

Новости футбола Сегодня, 17:13
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Стоит отметить победу “Шахтера” над “Ренном”, поражение “Ромы” от “Ред Булл Зальцбург", а также ничью между “Барселоной” и “Манчестер Юнайтед”.

“Барселона” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 2:2 (0:0)
Голы: Алонсо, 50 - 1:0, Рэшфорд, 52 - 1:1, Кунде, 59 (автогол) - 1:2, Рафинья, 76 - 2:2

“Шахтер” Украина – “Ренн” Франция - 2:1 (2:0)
Голы: Крыськив, 11 - 1:0, Бондаренко, 45 (с пенальти) - 2:0, Токо-Экамби, 59 - 2:1

“Ред Булл Зальцбург” Австрия – “Рома” Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Капальдо, 88 - 1:0

“Аякс” Нидерланды – “Унион” Германия - 0:0

“Ювентус” Италия – “Нант” Франция - 1:1 (1:0)
Голы: Влахович, 13 - 1:0, Блас, 60 - 1:1

“Байер” Германия – “Монако” Монако - 2:3 (0:1)
Голы: Градецки, 9 (автогол) - 0:1, Диаби, 48 - 1:1, Виртц, 59 - 2:1, Диатта, 74 - 2:2, Дисаси, 90 - 2:3

“Спортинг” Португалия – “Мидтьюлланд” Дания - 1:1 (0:0)
Голы: Ашур, 77 - 0:1, Коатес, 90 - 1:1

“Севилья” Испания – ПСВ Нидерланды - 3:0 (1:0)
Голы: Эн-Несири, 45 - 1:0, Окампос, 50 - 2:0, Гудель, 55 - 3:0

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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