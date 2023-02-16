"Рома" Моуринью потерпела поражение в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Ред Булл Зальцбург” на своем поле обыграл “Рому” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Николас Капальдо.

Ответный матч “Рома” - “Ред Булл Зальцбург” состоится в Италии 23 февраля.

“Ред Булл Зальцбург” Австрия – “Рома” Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Капальдо, 88 - 1:0

“Ред Булл Зальцбург”: Кен, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Капальдо, Зайвальд, Сучич (Глух, 82), Гурна-Дуат, Окафор (Койта, 82), Фернандо Педро (Адаму, 60).

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 74), Залевски, Дибала (Челик, 46), Абрахам (Белотти, 74), Эль-Шаарави.

Не пропустите: Названа зарплата Малиновского в "Марселе".