"Рома" Моуринью потерпела поражение в Лиге Европы
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: твиттер "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Ред Булл Зальцбург” на своем поле обыграл “Рому” со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Николас Капальдо.
Ответный матч “Рома” - “Ред Булл Зальцбург” состоится в Италии 23 февраля.
“Ред Булл Зальцбург” Австрия – “Рома” Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Капальдо, 88 - 1:0
“Ред Булл Зальцбург”: Кен, Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Капальдо, Зайвальд, Сучич (Глух, 82), Гурна-Дуат, Окафор (Койта, 82), Фернандо Педро (Адаму, 60).
“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 74), Залевски, Дибала (Челик, 46), Абрахам (Белотти, 74), Эль-Шаарави.
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