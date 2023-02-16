"Барселона" провела переговоры с хавбеком "Манчестер Сити"

Немецкий полузащитник “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган может перейти в “Барселону”, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, агент футболист провел беседу с руководством каталонского клуба. Контракт хавбека с “горожанами" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ и выбрал новый клуб.