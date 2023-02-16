"Шахтер" обыграл французский клуб в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” обыграл “Ренн” со счетом 2:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Дмитрия Крыськива и Артема Бондаренко. У французов отличился Карл Токо-Экамби.

Ответный матч “Ренн” - “Шахтер” состоится во Франции 23 февраля.

“Шахтер” Украина – “Ренн” Франция - 2:1 (2:0)

Голы: Крыськив, 11 - 1:0, Бондаренко, 45 (с пенальти) - 2:0, Токо-Экамби, 59 - 2:1

“Шахтер”: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Крыськив (Петряк, 77), Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Траоре (Сикан, 77).

“Ренн”: Манданда, Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер, Бурижо, Угошукву (Сантамария, 77), Доку (Сала, 71), Гуири (Дуэ, 71), Калимуэндо (Мелинг, 86), Токо-Экамби (Маер, 77).

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