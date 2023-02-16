"Реал" вернет своего воспитанника из мадридского клуба

Защитник мадридского “Райо Вальекано” Фран Гарсия перейдет в мадридский “Реал” в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста пять миллионов евро. Стороны подпишут контракт до лета 2028 года.

23-летний Гарсия является воспитанником “Реала”. В нынешнем сезоне он провел за “Райо Вальекано” 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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