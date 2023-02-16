Феерия "Фиорентины", победа "Лацио", поражение "Днепра-1": результаты Лиги Конференций 16 февраля

Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Конференций. Стоит отметить разгромную победу “Фиорентины” над “Брагой”, победу “Лацио” над ЧФР, а также поражение “Днепра-1” от АЕКа.

“Трабзонспор” Турция – “Базель” Швейцария - 1:0 (0:0)

Гол: Ларсен, 65 - 1:0

“Буде-Глимт” Норвегия – “Лех” Польша - 0:0

“Карабах” Азербайджан – “Гент” Бельгия - 1:0 (0:0)

Гол: Андраде, 78 - 0:1

“Брага” Португалия – “Фиорентина” Италия - 0:4 (0:1)

Голы: Йович, 45 - 0:1, Йович, 60 - 0:2, Артур, 79 - 0:3, Артур, 90 - 0:4

“Шериф” Молдова – “Партизан” Сербия - 0:1 (0:1)

Гол: Рикарду Гомеш, 45 - 0:1

“Лацио” Италия – ЧФР Румыния - 1:0 (1:0)

Гол: Иммобиле, 45 - 1:0

“Лудогорец” Болгария – “Андерлехт” Бельгия - 1:0 (1:0)

Гол: Игор Тиаго, 9 - 1:0

АЕК Кипр – “Днепр-1” Украина - 1:0 (0:0)

Гол: Анхель Гарсия, 84 - 1:0

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