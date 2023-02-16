"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграли в результативную ничью

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Барселона” на своем поле сыграла вничью с “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Маркос Алонсо, но через пару минут равновесие восстановил Маркус Рэшфорд. Вскоре манкунианцы вышли вперед благодаря голу Жюля Кунде. На 76-й минут каталонцев от поражения спас Рафинья.

Ответный матч “Манчестер Юнайтед” - “Барселона” состоится в Англии 23 февраля.

“Барселона” Испания – “Манчестер Юнайтед” Англия - 2:2 (0:0)

Голы: Алонсо, 50 - 1:0, Рэшфорд, 52 - 1:1, Кунде, 59 (автогол) - 1:2, Рафинья, 76 - 2:2

“Барселона”: тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессиэ (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83).

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рэшфорд, Санчо (Гарначо, 82).

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