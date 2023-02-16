ПСЖ может вернуть бывшего тренера

“Пари Сен-Жермен” может вернуть на пост главного тренера Томаса Тухеля, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, за возвращение немецкого специалиста выступают некоторые руководители клуба. Впрочем, нынешний тренер команды Кристоф Гальтье сохранит свой пост как минимум до окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии”. Но в случае неудачи наставник может быть отправлен в отставку. Напомним, что в первом матче ПСЖ проиграл “Баварии” на своем поле со счетом 0:1.

49-летний Тухель тренировал ПСЖ с 2018 по 2020 год. Под его руководством французский клуб вышел в финал Лиги чемпионов-2019/2020, но проиграл “Баварии” (0:1).

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