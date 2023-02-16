Месси недоволен проектом ПСЖ: что происходит
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси недоволен тем, что клуб строит проект вокруг нападающего Килиана Мбаппе, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, Месси полагает, что клуб не должен пытаться избавиться от бразильского форварда Неймара. Также аргентинца разочаровывают последние результаты команды.
Стоит отметить, что Месси по-прежнему не продлил аренду парижского особняка, где он живет. Это может свидетельствовать в пользу того, что форвард не продлит контракт с парижанами.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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