Чемпион мира-2010 и чемпион Евро-2012 завершил карьеру
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Фернандо Льоренте/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Испании Фернандо Льоренте принял решение о завершении карьеры.
“Больше на поле я не выйду. Я принял решение. Но я продолжу заниматься спортом, буду играть в падел”, – сказал испанец в эфире Movistar+.
37-летний Льоренте за свою карьеру выступал за “Атлетик”, “Ювентус”, “Севилью”, “Суонси”, “Тоттенхэм”, “Наполи”, “Удинезе” и “Эйбар”. 2-кратный чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, победитель Лиги Европы, 2-кратный финалист Лиги чемпионов, чемпион мира-2010, чемпион Европы-2012.
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