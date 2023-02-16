"Ньюкасл" готов заплатить 100 млн евро за "Кварадону"

“Ньюкасл” проявляет интерес к полузащитнику “Наполи” и сборной Грузии Хвиче Кварахцелии по прозвищу “Кварадона”, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста следующим летом и готов заплатить за него 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Манчестер Сити” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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