Главные новости дня: 1 марта

DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 марта.

В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил “Эвертон”, “Ливерпуль” победил “Вулверхэмптон”.

В Кубке Англии “Манчестер Юнайтед” обыграл “Вест Хэм”, “Тоттенхэм” вылетел.

В Кубке Франции “Марсель” проиграл клубу из низшего дивизиона.

В Юношеской Лиге УЕФА “Барселона” с позором проиграла, “Реал” добился победы.

Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поставил на место футболиста-рашиста.

Луис Энрике отказался возглавить сборную Бразилии.

"Рома" нашла замену Жозе Моуринью в АПЛ.

"Заря" усилилась защитником киевского "Динамо".

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