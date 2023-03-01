Главные новости дня: 1 марта
Новости футбола Сегодня, 17:26
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
DailySPORTS подводит итоги дня и выделяет главные новости, которые произошли 1 марта.
В чемпионате Англии “Арсенал” разгромил “Эвертон”, “Ливерпуль” победил “Вулверхэмптон”.
В Кубке Англии “Манчестер Юнайтед” обыграл “Вест Хэм”, “Тоттенхэм” вылетел.
В Кубке Франции “Марсель” проиграл клубу из низшего дивизиона.
В Юношеской Лиге УЕФА “Барселона” с позором проиграла, “Реал” добился победы.
Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев поставил на место футболиста-рашиста.
Луис Энрике отказался возглавить сборную Бразилии.
"Рома" нашла замену Жозе Моуринью в АПЛ.
"Заря" усилилась защитником киевского "Динамо".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами!
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