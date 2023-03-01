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"Манчестер Юнайтед" одержал тяжелейшую победу в Кубке Англии

Новости футбола Сегодня, 16:41
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” на своем поле обыграл “Вест Хэм” со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал.

В начале второго тайма счет открыл Саид Бенрахма. Манкунианцы сумели отыграться на 77-й минуте благодаря автоголу Найефа Агерда. Победу хозяевам принес гол в концовке встречи Алехандро Гарначо. В компенсированное время третий гол забил Фред.

“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” - 3:1 (0:0)
Голы: Бенрахма, 54 - 0:1, Агерд, 77 (автогол) - 1:1, Гарначо, 90 - 2:1, Фред, 90+5 - 3:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Мартинес, 58), Маласиа, Забитцер (Фред, 86), Бруну Фернандеш, Мактомини (Каземиро, 46), Вегорст, Антони (Рэшфорд, 58), Гарначо.

“Вест Хэм”: Ареоля, Джонсон, Огбонна, Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Форнальс (Боуэн, 74), Антонио (Скамакка, 86), Бенрахма.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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