"Заря" усилилась защитником киевского "Динамо"

Луганская “Заря” на официальном сайте объявила о переходе защитника киевского “Динамо” Никиты Бурды.

Луганчане арендовали футболиста до лета 2023 года.

Стоит отметить, что в последние годы игрок регулярно получал травмы.

27-летний Бурда является воспитанником “Динамо”. Всего он провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. За сборную Украины сыграл восемь матчей.

Не пропустите: "Шахтер" нашел замену Мудрику в Таджикистане.