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"Марсель" сенсационно вылетел из Кубка Франции

Новости футбола Сегодня, 17:20
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче ¼ финала Кубка Франции “Марсель” в серии пенальти проиграл представителю Лиги 2 “Аннеси” и вылетел из турнира.

В середине первого тайма счет открыл Жордан Верету. На 53-й минуте счет сравнял Франсуа Муге, а через несколько минут гостей вывел вперед Моиз-Саи Дьон. В компенсированное хозяев от поражения спас Кевен Муанга.

“Марсель” – “Аннеси” - 2:2 (1:0), по пенальти - 6:7
Голы: Верету, 29 - 1:0, Дьон, 53 - 1:1, Муанга, 59 - 1:2, Муге, 90+6 - 2:2

“Марсель”: Лопес, Каборе (Унаи, 56), Колашинац (Нуну Тавареш, 56), Мбемба, Балерди, Клосс, Пайет (Ронжье, 56), Верету (Муге, 90), Малиновский (Витинья, 67), Гендузи, Санчес.

Аннеси”: Каллан, Теманфо (Тестюд, 73), Ляжюжи, Муанга, Жан, Бастиан, Пажо (Эль-Жухари, 88), Рокки (Шамаль, 46), Каши, Демонси, Дьон (Бальде, 73).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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