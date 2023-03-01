"Арсенал" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии лондонский “Арсенал” на своем поле разгромил ливерпульский “Эвертон” со счетом 4:0.

Победу “канонирами” принесли дубль Габриэла Мартинелли, голы Букайо Сака и Мартина Эдегора.

“Арсенал”, набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 21 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.

“Арсенал” – Эвертон 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: Сака, 40 - 1:0, Мартинелли, 45 - 2:0, Эдегор, 71 - 3:0, Мартинелли, 80 - 4:0

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 82), Джака (Фабиу Виейра, 72), Жоржиньо (Парти, 46), Эдегор, Сака (Смит-Роу, 82), Троссард (Нкетиа, 72), Мартинелли.

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Годфри, 61), Тарковски, Кин, Миколенко, Гуйе (Холгейт, 46), Дукуре (Дэвис, 79), Онана, Ивоби, Мопе (Грэй, 61), Макнил.

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