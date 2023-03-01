"Ливерпуль" одержал непростую победу в АПЛ

В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на своем поле обыграл “Вулверхэмптон” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха.

“Ливерпуль”, набрав 36 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вулверхэмптон” с 24 очками остался на 15-й позиции.

“Ливерпуль” – “Вулверхэмптон” - 2:0 (0:0)

Голы: ван Дейк, 73 - 1:0, Салах, 77 - 2:0

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 89), ван Дейк, Конате, Цимикас, Байчетич (Хендерсон, 79), Фабиньо, Эллиотт, Салах, Диогу Жота (Гакпо, 76), Нуньес (Фирмино, 89).

“Вулверхэмптон”: Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Буэно (Аит-Нури, 24), Моутинью (Поденсе, 64), Сарабия (Траоре, 46), Лемина, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (Гомес, 64), Хименес (Диего Коста, 79).

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