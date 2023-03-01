"Тоттенхэм" неожиданно вылетел из Кубка Англии
Новости футбола Сегодня, 16:50
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Англии “Тоттенхэм” со счетом 0:1 проиграл “Шеффилд Юнайтед” из Чемпиошипа и вылетел из турнира.
Единственный гол на 79-й минуте забил Илиман Ндиай.
“Шеффилд Юнайтед” – “Тоттенхэм” - 1:0 (0:0)
Гол: Ндиай, 79 - 1:0
“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингэм, Болдок (Лоу, 62), Башем, Робинсон, Ахмедходжич, Осборн, Дойл, Кулибали (Берге, 62), Макати (Флек, 85), Брукс (Ндиай, 73), Шарп.
“Тоттенхэм": Форстер, Порро (Данджума, 82), Дайер, Дэвис, Санчес, Перишич, Хейбьерг, Сарр (Скипп, 74), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 73), Ришарлисон (Кейн, 65).
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