"Тоттенхэм" неожиданно вылетел из Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии “Тоттенхэм” со счетом 0:1 проиграл “Шеффилд Юнайтед” из Чемпиошипа и вылетел из турнира.

Единственный гол на 79-й минуте забил Илиман Ндиай.

“Шеффилд Юнайтед” – “Тоттенхэм” - 1:0 (0:0)

Гол: Ндиай, 79 - 1:0

“Шеффилд Юнайтед”: Фодерингэм, Болдок (Лоу, 62), Башем, Робинсон, Ахмедходжич, Осборн, Дойл, Кулибали (Берге, 62), Макати (Флек, 85), Брукс (Ндиай, 73), Шарп.

“Тоттенхэм": Форстер, Порро (Данджума, 82), Дайер, Дэвис, Санчес, Перишич, Хейбьерг, Сарр (Скипп, 74), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Кулусевски, 73), Ришарлисон (Кейн, 65).

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