"Рома" нашла замену Моуринью в АПЛ

Римская “Рома” проявляет интерес к главному тренеру “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает Forza-Roma.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением специалиста по окончании сезона. Впрочем, переманить тренера будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 15 миллионов евро. На посту наставника “Ромы” итальянец может заменить португальского тренера Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что 43-летним Де Дзерби интересутся “Ювентус”, “Милан”, “Интер” и “Тоттенхэм”.

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