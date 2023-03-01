Луис Энрике отказался возглавить сборную Бразилии: названа причина

Испанский тренер Луис Энрике отказался возглавить сборную Бразилии, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, специалист хочет возглавить лондонский “Челси”, который может назначить его вместо нынешнего наставника Грэма Поттера.

В данный момент 52-летний Энрике является безработным. В конце прошлого года он покинул сборную Испании после вылета в 1/8 финала чемпионата мира. Ранее он тренировал “Рому”, “Сельту” и “Барселону”.

Не пропустите: Процесс продажи "Манчестер Юнайтед" может затянуться.