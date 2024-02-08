Футболисты, гольфисты и баскетболисты. Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года

В список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов вошли игроки из восьми видов спорта и 25 стран, сообщает Sportico.

Как стало известно, все эти 100 спортсменов заработали $5,4 млрд общего дохода. Эта сумма включает в себя $4,2 млрд в виде зарплат и призовых, а также $1,2 млрд вне поля, корта, поля или дорожки.

На первом месте среди спортсменов, которые заработали больше всего в 2023 году расположен Криштиану Роналду. Заработок португальского нападающего Ан-Наср составил 275 миллионов долларов. На второй строчке испанский гольфист Джон Рам, который заработал в 2023 году 203 миллиона. Тройку лидеров замкнул нападающий Интер Майами Лионель Месси. Доход аргентинца составил 130 миллионов долларов.

Топ-10 спортсменов по заработкам в 2023 году от Sportico:

Криштиану Роналду (футбол) 275 миллионов Джон Рам (гольф) - 202 млн долларов Лионель Меси (футбол) - 130 млн ЛеБрон Джеймс (баскетбол) - 125,7 млн Килиан Мбаппе (футбол) - 125 млн Неймар (футбол) - 121 млн Стеф Кари (баскетбол) - 98,9 млн Яннис (баскетбол) - 88,4 млн Кевин Дюрант (баскетбол) - 86,9 млн Патрик Махомес (американский футбол) - 84,3 млн

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