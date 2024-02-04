Топ-10 самых дорогих переходов зимнего трансферного окна

Переход Витора Роке из Атлетико Паранаэнсе в Барселону стал самым дорогим среди зимних трансферов 2024 года по данным Transfermarkt. 18-летний нападающий был приобретен каталонским клубом за 40 миллионов евро без учета бонусов.

На втором месте оказался переход защитника Саши Боэ из турецкого Галатасарая в Баварию за 30 миллионов евро. Третье место занял трансфер защитника Раду Дрэгушина из Дженоа в Тоттенхэм – 25 миллионов евро.

Полностью топ-10 выглядит так: