Топ-10 самых дорогих переходов зимнего трансферного окна
Новости футбола 04 фев 2024, 14:35
Топ-10 самых дорогих переходов зимнего трансферного окна
Переход Витора Роке из Атлетико Паранаэнсе в Барселону стал самым дорогим среди зимних трансферов 2024 года по данным Transfermarkt. 18-летний нападающий был приобретен каталонским клубом за 40 миллионов евро без учета бонусов.
На втором месте оказался переход защитника Саши Боэ из турецкого Галатасарая в Баварию за 30 миллионов евро. Третье место занял трансфер защитника Раду Дрэгушина из Дженоа в Тоттенхэм – 25 миллионов евро.
Полностью топ-10 выглядит так:
- Витор Роке – из Атлетико Паранаэнсе в Барселону – 40 млн евро
- Саша Боэ – из Галатасарая в Баварию – 30 млн евро
- Раду Дрегушин – из Дженоа в Тоттенхэм – 25 млн евро
- Элиф Эльмас – из Наполи в Лейпциг – 24 млн
- Ренан Лоди – из Марселя в Аль-Хиляль – 23 млн
- Адам Уортон – из Блэкберна в Кристал Пэлас – 21.1 млн
- Лукас Беральдо – из Сан-Паулу в ПСЖ – 20 млн
- Габриэль Москардо – из Коринтианс в ПСЖ – 20 млн
- Артур Вермерен – из Антверпена в Атлетико – 18 млн
- Маркос Леонардо – из Сантоса в Бенфику – 18 млн
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