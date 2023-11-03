ФОТО. Олимпийская чемпионка сообщила о беременности. Ждет ребенка от своего тренера

Олимпийская чемпионка 2020 в Токио и 14-я ракетка мира Белинда Бенчич (Швейцария) сообщила о своей беременности.

‘’Скоро ждем маленькое чудо. Не терпится с тобой познакомиться", – написала олимпийская чемпионка в социальных сетях.

Отметим, что отцом ребенка является ее тренер по физподготовке, 41-летний Мартин Хромкович.

26-летняя Бенчич в текущем сезоне выиграла титулы в Аделаиде и Абу-Даби, сейчас она занимает 14-е место в мировом рейтинге.

В ближайшее время Бенчич выступит на Кубке Билли Джин Кинг 2023 за сборную Швейцарии.