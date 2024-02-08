Американская теннисистка Дженнифер Брэди перенесла операцию на колене.

“Сегодня во время операции все прошло очень хорошо. Хотела бы я выглядеть так же мило, как Айла Томлянович после операции”, – написала американка.

Отметим, что в период реабилитации Дженнифер будет работать помощником тренера женской теннисной команды Калифорнийского университета.

Брэди – финалистка Australian Open 2021. Из-за травмы колена она почти два года не играла на профессиональном уровне, вернувшись в августе 2023 года, сыграв после этого всего 12 матчей.

ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене