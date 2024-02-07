ФОТО. Четвертьфиналистке Уимблдона и US Open 2022 года удалили доброкачественную опухоль

Австралийская теннисистка Айла Томлянович сообщила о том, что ей удалили доброкачественную опухоль, из-за чего ей придется пропустить некоторое время.

"К сожалению, я не буду играть пару недель… С нетерпением ждала новые турниры на харде.

Мне пришлось удалить миому матки, поэтому во время восстановления буду смотреть все из дома. Скоро вернусь", – написала теннисистка.

Последний раз Томлянович играла на прошлой неделе на турнире в Хуахине. Сейчас она находится в третьей сотне мирового рейтинга. Наивысшей позицией Айлы в рейтинге WTA является 32-я строчка в 2023 году. В 2022 она доходила до четвертьфиналом Уимблдона и US Open.

Ранее своими фигурами похвастались Соболенко и Бадоса.