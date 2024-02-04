Победительница Открытого чемпионата Австралии 2024 Арина Соболенко (WTA 2) провела совместную тренировку с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (WTA 83).

Арина и Паула являются отличными подругами и часто обмениваются комплементами в Instagram.

После общих занятий Соболенко опубликовала фото с Паулой и подписала:

«У меня два вопроса... Чьи кубики лучше? Я считаю, что однозначно у Паулы. Мы похожи?», – написала двукратная победительница турниров серии Grand Slam.

Бадоса на австралийском мейджоре дошла до третьего раунда, где в двух сетах уступила Аманде Анисимовой. Далее испанка выступила на соревнованиях в Хуахине, где снялась с матча 1/8 финала против Диан Шнайдер. Следующий поединок Паула проведет 5 февраля на старте турнира в Аб-Даби против Ангелины Калининой.

Соболенко пока что взяла перерыв после триумфального мейджора на кортах Мельбурна.

ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами