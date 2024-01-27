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Сенсации не произошло. Арина Соболенко вновь выиграла Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 05:22
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Сенсации не произошло. Арина Соболенко вновь выиграла Australian Open Сенсации не произошло. Арина Соболенко вновь выиграла Australian Open

Сегодня состоялся финальный поединок Australian Open среди женщин в одиночном разряде.

На корте встретились пятнадцатая ракетка мира из Китая Цинь Вень Чжен и второй номер в рейтингеWTAАрина Соболенко.

На пути к финалу Чжен одолела Эшлин Крюгер (США, 76), Кети Бултер (Великобритания, 54), Яфань Ван (Китай, 94), Осеан Доден (Франция, 95), Анну Калинскую (75) и Даяну Ястремскую (Украина, 93).

Арина Соболенко ранее на этом турнире переиграла Эллу Зайдель (Германия, 173), Бренду Фругвиртову (Чехия, 107), Лесю Цуренко (Украина, 33), Аманду Анисимову (США, 442), Барбору Крейчикову (Чехия, 11) и Коко Гофф (США, 4).

Соболенко считалась явным фаворитом встречи и сумела доказать это на корте.

В первом сете китаянка шесть раз подала навылет, допустила двойную ошибку и семь невынужденных. У Арины одна подача навылет и пять невынужденных ошибок. Цинь Вень проиграла один из четырех геймов на своих подачах, а Соболенко забрала все свои пять. В результате уверенная победа второй ракетки мира 6:3.

Во втором тайме Соболенко также уверенно стартовала. Несмотря на то, что она дважды подала навылет, она забрала девять виннеров и столько же допустила двойных ошибок. Она сумела забрать все четыре гейма на своих подачах и две на подачах Чжен. И хотя китаянка в последнем гейме боролась изо всех сил – это ей не помогло, и она проиграла 2:6.

Australian Open
Женщины
Финал
Цинь Вень Чжен - Арина Соболенко 6:3, 6:2

Для Соболенко этот финал турнира серии Большого шлема был третьим в карьере. В прошлом году она также победила на Australian Open, обыграв Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4), но проиграла наUSOpenКоко Гофф (6:2, 3:6, 2:6).

За победу спортсменка получит призовые в размере 3,150 млн австралийских долларов (около $2,1 млн) и 2000 рейтинговых очков, что позволит ей максимально приблизиться в рейтингеWTA к первой ракетке мира – Иге Свёнтек.

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