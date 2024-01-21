Форвард Шеффилд Юнайтед установил уникальное достижение в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 12:47
Форвард Шеффилд Юнайтед установил уникальное достижение в АПЛ
В 21-м туре АПЛ Шеффилд Юнайтед сыграл в результативную вничью с Вест Хэмом - 2:2.
Клинки спасли матч в компенсированное время: Оли Макберни реализовал пенальти и принес своей команде ничью.
Интересно, что гол Макберни стал самым поздним в истории английской Премьер-лиги с тех пор как эта статистика начала отслеживаться (с сезона 2006/2007). Форвард поразил ворота Молотобойцев на 103-й минуте.
До этого самым поздним в истории чемпионата был гол Дирка Кейта в ворота Арсенала в 2011 году. Голландец забил Канонирам на 102-й минуте.
Шеффилд Юнайтед занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ. В активе Клинков 10 очков после 21 тура.
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