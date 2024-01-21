Драма в АПЛ. Два пенальти, два удаления и ничья в матче Шеффилд Юн - Вест Хэм

На Бремолл Лейн в Шеффилде главный аутсайдер АПЛ принимал столичный Вест Хэм. Поединок состоялся в рамках 21-го тура.

Матч начался в равной борьбе и Шеффилд точно заслужил похвалы за старания. Однако «молотобойцы» сумели забить на исходе первого получаса игры, когда Максвелл Корне первым сыграл на добивании. Стоит отметить, что этот гол стал для ивуарийца первым в футболке Вест Хэма. После пропущенного гола хозяева создали еще пару опасных ситуаций, в одной из которых смогли сравнять счет. Голом отметился арендованный у Вильяреала Бен Бреретон.

Во втором тайме хозяева выглядели активнее, но удача улыбнулась гостям. За грубый подкат в исполнении Густаво Хамера в ворота Шеффилда арбитр назначил пенальти. Исполнять приговор взялся Джейм Уорд-Праус и не оставил голкиперу ни единого шанса. Уже в компенсированное время команды обменялись удалениями, а на 99-й минуте хозяева получили право на пенальти и вырвали ничью. Интересно, что Дэвид Мойес заменил вратаря, но Фабиански не смог спасти для своей команды победу.

Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм — 2:2

Голы: Бреретон 44, Макберни 90+12 (пенальти) - Корне 29, Уорд-Праус 79 (пенальти).

Удалены: Брюстер 90+1 - Цоуфал 90+7