Форвард АПЛ помог провести тренировку для детей с синдромом дауна
Новости футбола Сегодня, 06:03
Форвард АПЛ помог провести тренировку для детей с синдромом дауна
Французский нападающий Брентфорда Нил Мопе сделал очень красивый и благородный поступок.
После победы в матче против Ноттенгем Форест (3:2), в котором Мопе забил победный гол, он пришел на тренировку команды Брентфорда, собранной из детей с синдромом дауна.
27-летний нападающий попробовал себя в роли главного тренера такой команды, что вызвало восторг у детей.
Мопе выступает за Брентфорд на правах аренды из Эвертона. Ранее он играл за этот клуб с 2017 по 2019 год, а после этого три года провел в Брайтоне. В текущем сезоне на счету Мопе 5 голов и 4 ассиста в 20 матчах.
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