Форвард АПЛ помог провести тренировку для детей с синдромом дауна

Французский нападающий Брентфорда Нил Мопе сделал очень красивый и благородный поступок.

После победы в матче против Ноттенгем Форест (3:2), в котором Мопе забил победный гол, он пришел на тренировку команды Брентфорда, собранной из детей с синдромом дауна.

❤️🇫🇷 Beautiful touch from Neal Maupay who helped coach the Brentford down syndrome team today, a day after his winner vs Nottingham Forest. 👏 pic.twitter.com/7rvnwKki4M — EuroFoot (@eurofootcom) January 21, 2024

27-летний нападающий попробовал себя в роли главного тренера такой команды, что вызвало восторг у детей.

Мопе выступает за Брентфорд на правах аренды из Эвертона. Ранее он играл за этот клуб с 2017 по 2019 год, а после этого три года провел в Брайтоне. В текущем сезоне на счету Мопе 5 голов и 4 ассиста в 20 матчах.