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Фирмино принял решение по поводу своего будущего

Новости футбола Сегодня, 07:56
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Фирмино принял решение по поводу своего будущего Фото: twitter.com/JacobsBen / автор неизвестен

Инсайдер Фабрицио Романо внёс ясность по поводу будущего форварда Аль-Ахли Роберто Фирмино.

По словах итальянца, бразильский нападающий, несмотря на сообщения СМИ, решил остаться в Саудовской Аравии и перехода куда-либо в зимнее трансферное окно не случится.

Ранее сообщалось, что Фирмино позволят покинуть Аль-Ахли, но только на правах аренды и в случае, если финансовое предложение удовлетворит клуб.

Фирмино перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года из Ливерпуля на правах свободного агента. За Аль-Ахли он нынче провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Со своим нынешним клубом он связан контрактом до 2026 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что возможность аренды форварда рассматривает лондонский Челси, а в начале января была информация об интересе к Фирмино со стороны другого клуба со столицы Великобритании – Фулхэме.

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