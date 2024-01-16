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Фирмино позволят покинуть саудовский клуб, но с одним условием

Новости футбола Сегодня, 08:26
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Фирмино позволят покинуть саудовский клуб, но с одним условием Фото: twitter.com/JacobsBen / автор неизвестен

Бывшему форварду Ливерпуля Роберто Фирмино, который ныне выступает в саудовском Аль-Ахли, позволят покинуть клуб.

Но, как подчеркнул Бен Джейкобс, это случится не на постоянной основе, а только на правах аренды. К тому же, саудитов должно удовлетворить финансовое предложение по форварду.

Фирмино перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года из Ливерпуля на правах свободного агента. За Аль-Ахли он нынче провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.

Со своим нынешним клубом он связан контрактом до 2026 года.Transfermarktоценивает 32-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что возможность аренды форварда рассматривает лондонский Челси, а в начале января была информация об интересе к Фирмино со стороны другого клуба со столицы Великобритании – Фулхэме.

Желание покинуть Саудовскую Аравию декларирует ещё один бывший игрок Ливерпуля – Джордан Хендерсон, которым активно интересуется Аякс.

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