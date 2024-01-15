Аякс готов пожертвовать деньгами ради приглашения Хендерсона

Трансфер Джордана Хендерсона является для амстердамского Аякса приоритетной целью. Настолько, что голландский клуб готов оформить постоянный переход за большие для себя деньги.

Как сказал нидерландский журналист Марсель ван дер Краан в разговоре со Sky Sports, сумма в пять миллионов фунтов в год – потолок зарплат в Аяксе и его преодоление является вещью из ряда вон выходящей.

Но, спортивные проблемы амстердамского коллектива создают ощущение, что клуб готов сорвать куш, чтобы заплатить Хендерсону чуть ли не самую большую зарплату в своей истории. В Аль-Иттифаке, который англичанин представляет сейчас, он получает в районе 18 миллионов фунтов в год.

Ранее мы сообщали, что к полузащитнику выражают свой интерес Бавария и Байер. Говорилось и про Ювентус, но вскоре «старая синьора» отказалась от приглашения Хендерсона.

Ныне игрок желает как можно быстрее покинуть Саудовскую Аравию из-за недовольства уровнем жизни на Ближнем Востоке.

После 12 лет в Ливерпуле Хендерсон перешел в Аль-Иттифак, с которым подписал трёхгодичный контракт, за 14 миллионов евро.

В 17 матчах в чемпионате Саудовской Аравии он отметился 3 ассистами.