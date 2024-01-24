Фанаты атаковали отель Аль-Насра из-за отсутствия Роналду

Саудовский Аль-Наср оказался в центре неприятного инцидента в Китае, где местные болельщики атаковали отель команды из-за отсутствия Криштиану Роналду.

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Chinese fans have STORMED the Al Nassr hotel in large numbers expressing their disappointment over Cristiano Ronaldo's inability to participate in the friendly.

pic.twitter.com/axxGv7povO — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 23, 2024

Аль-Наср должен был провести товарищеские матчи против Шанхая Шеньхуа и Шеньчжен, но отменил игры из-за травмы португальской суперзвезды.

Китайские болельщики очень ждали матчей с участием Роналду, поэтому устроили массовые протесты возле отеля, где поселились игроки Аль-Насра.

Вероятно, Аль-Наср проведет матчи против китайских команд позднее.

“Как вы знаете, в футболе некоторые вещи невозможно контролировать. Я играю в футбол 22 года и являюсь игроком, у которого не бывает слишком много травм", – прокомментировал свою мышечную травму Роналду.

В текущем сезоне Роналду отличился 24 голами и 11 ассистами в 25 матчах во всех турнирах.