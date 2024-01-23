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Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Во всем виноват Роналду

Новости футбола Сегодня, 11:51
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Во всем виноват Роналду Аль-Насср отменил товарищеские матчи в Китае. Во всем виноват Роналду

Команда Профессиональной лиги Саудовской Аравии Аль-Насср отменил свое турне по Китаю из-за травмы Роналду.

В своих соцсетях команда сообщила, что не сможет поехать в Китай на матчи против Шанхай Шэньхуа и Ханчжоу Гринтаун. Генеральный директор Аль-Наср Гуидо Фиенга сообщил, что они не хотят отменять эти игры, а просто перенесут их на другие даты.

Сам Криштиану Роналду также дал свой комментарий относительно этой ситуации. По его словам, в футболе некоторые вещи невозможно контролировать.

"Мне очень грустно, потому что я и "Аль-Наср" собрались в Китай, чтобы насладиться туром. Я приезжаю в Китай с 2003/2004 года, поэтому чувствую себя здесь как дома - это мой второй дом. Чувствую, что здесь я всегда особенный.

Мне грустно. Я знаю, что вам тоже грустно, особенно тем, кто любит меня, но мы должны смотреть на это с хорошей стороны", - сказал португальский нападающий порталу Goal.

Он добавил, что хочет сыграть в Китае и также отметил, что матчи не отменены, а их просто перенесут. Также, он попросил с пониманием отнестись к этой ситуации.

Напомним, что 1 февраля должен состояться матч между Аль-Насср, где играет Роналду, и Интер Майами, где выступает Месси. Пока еще неизвестно, что будет с этим матчем.

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Аль-Наср
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